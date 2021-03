Covid, da Palazzo Chigi nessuna decisione sulla proroga delle misure restrittive (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che a Palazzo Chigi non è stata presa nessuna decisione in merito alla possibilità di prorogare le misure restrittive anti Covid previste fino al 6 aprile. “Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di misure e non c’è alcuna decisione che va in questa direzione”, ha detto ai microfoni di Carta Bianca richiamando le Regioni a rispettare il piano nazionale dei vaccini, da tutte approvato, che stabilisce l’ordine delle categorie (personale sanitario e delle Rsa e gli over-80). Il ministro Salute nel tardo pomeriggio aveva incontrato il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che anon è stata presain merito alla possibilità dire leantipreviste fino al 6 aprile. “Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso die non c’è alcunache va in questa direzione”, ha detto ai microfoni di Carta Bianca richiamando le Regioni a rispettare il piano nazionale dei vaccini, da tutte approvato, che stabilisce l’ordinecategorie (personale sanitario eRsa e gli over-80). Il ministro Salute nel tardo pomeriggio aveva incontrato il ...

Vaccini: 2 milioni di dosi per la prossima settimana (la metà Pfizer) La prossima settimana dovrebbero arrivare in Italia altri due milioni di dosi dei vaccini anti Covid e il governo è pronto a mettere in campo una valutazione settimanale dell'andamento della ...Palazzo ...

Covid: Gelmini a Palazzo Chigi - Ultima Ora Agenzia ANSA Vaccini, un milione dosi Pfizer alle Regioni entro 24 ore. Figliuolo a Draghi: «Impulso a campagna vaccinale» È quanto ha comunicato il commissario all'emergenza Covid, generale Paolo Francesco Figliuolo, nel corso della riunione di lavoro di questa mattina a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi e il ...

Covid: Verso nuovo decreto, al vaglio graduali aperture Il premier Mario Draghi aveva detto: "La scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Riprendendo perlomeno la frequenza fino alla prima media". "Valutare la riapert ...

