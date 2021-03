Bologna, l’estate culturale riparte da tre: un’arte per ogni piazza (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Trasformare le piazze in palcoscenici al servizio dell’arte e della cultura. Da giugno, le piazze bolognesi più famose, Maggiore, Verdi e San Francesco, diventeranno luoghi d’intrattenimento per i cittadini, con la speranza che in estate la morsa del coronavirus si sia un po’ allentata e si possa almeno uscire per godere di uno spettacolo o di una proiezione all’aperto, in piena sicurezza. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Trasformare le piazze in palcoscenici al servizio dell’arte e della cultura. Da giugno, le piazze bolognesi più famose, Maggiore, Verdi e San Francesco, diventeranno luoghi d’intrattenimento per i cittadini, con la speranza che in estate la morsa del coronavirus si sia un po’ allentata e si possa almeno uscire per godere di uno spettacolo o di una proiezione all’aperto, in piena sicurezza.

infoiteconomia : Ryanair ci crede: otto nuove rotte da Bologna per l'estate - - Ansa_ER : A Bologna iniziative in tre piazze per l'estate 2021. Il Comune, manifestazioni diffuse per limitare gli assembrame… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli A Bologna iniziative in tre piazze per l'estate 2021 Il Comune, manifestazioni di… - solocine : A Bologna iniziative in tre piazze per l'estate 2021 - CatelliRossella : Ryanair scommette sui vaccini e sull'aeroporto di Bologna: otto nuove rotte e offerte lancio per l'estate 2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna l’estate Covid, lettera di un’infermiera: «Noi, allo stremo, resistiamo. Ma vi chiediamo di essere responsabili» Corriere della Sera