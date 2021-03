5 mandorle sono la soluzione dopo un pasto pesante! Curiose? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se avete ceduto eccessivamente ai piaceri della gola, vi basteranno 5 mandorle per sentirvi meglio. Capita a tutte noi di esagerare a tavola, magari ad una cena con amici, ad una festa, a un matrimonio, oppure a casa davanti ad un piatto ben riuscito. sono banali strappi alle regole che pesano sulla digestione e sul benessere personale, fino a causare pancia gonfia e mal di testa persistente. In nostro soccorso, per alleviare il bruciore di stomaco, arrivano infusi e decotti di ogni tipo, noi di Non Solo Riciclo ve ne consigliamo uno in particolare, cliccate qui per scoprirlo. Ma esistono anche soluzioni semplici ed efficaci, da assumere al volo! Non si tratta di farmaci o composti chimici, ma delle mandorle. Vi sembra incredibile? Curiose? Iniziamo! Perché 5 mandorle sono la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 24 marzo 2021) Se avete ceduto eccessivamente ai piaceri della gola, vi basteranno 5per sentirvi meglio. Capita a tutte noi di esagerare a tavola, magari ad una cena con amici, ad una festa, a un matrimonio, oppure a casa davanti ad un piatto ben riuscito.banali strappi alle regole che pesano sulla digestione e sul benessere personale, fino a causare pancia gonfia e mal di testa persistente. In nostro soccorso, per alleviare il bruciore di stomaco, arrivano infusi e decotti di ogni tipo, noi di Non Solo Riciclo ve ne consigliamo uno in particolare, cliccate qui per scoprirlo. Ma esistono anche soluzioni semplici ed efficaci, da assumere al volo! Non si tratta di farmaci o composti chimici, ma delle. Vi sembra incredibile?? Iniziamo! Perché 5la ...

Advertising

Cantatas : RT @franz_332: Sono affamato del tuo riso scivoloso, delle tue mani color di furioso granaio, voglio mangiare la tua pelle come mandorla in… - zairah89 : RT @franz_332: Sono affamato del tuo riso scivoloso, delle tue mani color di furioso granaio, voglio mangiare la tua pelle come mandorla in… - Alice70A : RT @franz_332: Sono affamato del tuo riso scivoloso, delle tue mani color di furioso granaio, voglio mangiare la tua pelle come mandorla in… - RetwittL : RT @franz_332: Sono affamato del tuo riso scivoloso, delle tue mani color di furioso granaio, voglio mangiare la tua pelle come mandorla in… - SalaLettura : RT @franz_332: Sono affamato del tuo riso scivoloso, delle tue mani color di furioso granaio, voglio mangiare la tua pelle come mandorla in… -