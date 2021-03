Zaki | visita della madre e della sorella in carcere | ' E triste e pessimista'

Advertising

Lo riportano le due donne che hanno avuto un permesso straordinario per recarsi dal ragazzo detenuto nel penitenziario di Tora da quasi 14 mesi, al quale è stato impedito di consegnare anche una ...Il suo caso mostra un'inquietante somiglianza con quello di Patrick, come emerge dalla ... L' 8 marzo gli è stata concessa unadi 20 minuti con la madre, ma a oggi non ha ancora avuto ...La madre e la sorella di Patrick Zaki gli hanno fatto visita, stamattina, nel carcere di Tora. Lo riferisce la rete degli attivisti che si batte per la liberazione dello studente dell'Università di Bo ...Ahmed Samir Abdelhay Ali, 29 anni, è uno studente di origine egiziana del Master in Sociologia e Antropologia Sociale presso la CEU (Central European ...