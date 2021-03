Speranza | Nessuna decisione sul prolungamento delle restrizioni   

(Di mercoledì 24 marzo 2021) AGI - "" di proroga all'11 aprile dello stato di emergenza e' stata presa nel corsoriunioni di oggi. A dirlo, a CartaBianca su Rai3, il ministro della Salute, Roberto. "Ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni". "Nel corsoriunioni di martedì" spiega il ministro della Salute, "abbiamo analizzato la curva, ma non discusso di misure". Pressione sulle aziende farmaceutiche Il ministro torna a ribadire che "i contratti sottoscritti sono chiari"e che "dobbiamo continuare a fare il massimo di pressione possibile sulle aziende farmaceutiche perche' rispettino questi impegni". Poi rileva comunque che "anche se ci fosse qualche difficoltà, abbiamo numeri così grandi che ci consentiranno comunque di correre molto di più". "Abbiamo bisogno di tutti ...

... sulla possibile proroga delle misure anti - Covid dopo Pasqua , ha spiegato che 'decisione è stata assunta, ci confronteremo nei prossimi giorni'. Ospite di Cartabianca su Rai3,è ...'Non è stata assuntadecisione in questo momento - ha detto- ci confronteremo nei prossimi giorni e faremo tutte le valutazioni. Oggi abbiamo semplicemente fatto un punto sul quadro ..."Ci confronteremo nei prossimi giorni", dice a Cartabianca il ministro della Salute. Poi il richiamo sulla questione dei vaccini: "Il piano nazionale è stato approvato da tutte le Regioni, e a quel pi ...Milano, 23 mar. (LaPresse) – “Nessuna decisione è stata assunta in questo momento ... Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Cartabianca su Rai3, commentando le parole del ministro ...