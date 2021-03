Roma, i possibili sostituti di Fonseca: Allegri e Sarri in pole (Di martedì 23 marzo 2021) La Roma potrebbe cambiare allenatore alla fine della stagione. I principali candidati per la sua sostituzione sono Massimliano Allegri e Maurizio Sarri La Roma potrebbe cambiare allenatore alla fine della stagione. Secondo Gazzetta dello Sport al momento la dirigenza giallorossa non sta valutando l’esonero di Paulo Fonseca ma le parole del portoghese dopo la sconfitta con il Napoli fanno intendere ad una separazione alla fine del campionato. I principali candidati per la sua sostituzione sono Massimliano Allegri, sul quale però c’è da registrare anche l’interesse della Juventus, e Maurizio Sarri. Si valutano anche i profili di Ivan Juric e Julian Nagelsmann, sotto contratto sino al 2024 con il Lipsia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Lapotrebbe cambiare allenatore alla fine della stagione. I principali candidati per la sua sostituzione sono Massimlianoe MaurizioLapotrebbe cambiare allenatore alla fine della stagione. Secondo Gazzetta dello Sport al momento la dirigenza giallorossa non sta valutando l’esonero di Pauloma le parole del portoghese dopo la sconfitta con il Napoli fanno intendere ad una separazione alla fine del campionato. I principali candidati per la sua sostituzione sono Massimliano, sul quale però c’è da registrare anche l’interesse della Juventus, e Maurizio. Si valutano anche i profili di Ivan Juric e Julian Nagelsmann, sotto contratto sino al 2024 con il Lipsia. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

zazoomblog : Roma i possibili sostituti di Fonseca: Allegri e Sarri in pole - #possibili #sostituti #Fonseca: - corgiallorosso : #Fonseca è in crisi, la #Roma valuta i possibili eredi: #Sarri in pole - LuceverdeRoma : ?? #Roma - Piazza dei Giuochi Delfici altezza Via Gerolamo Belloni ??Possibili difficoltà di circolazione ?? lavor… - LaRomanBomber : RT @LAROMA24: Sarri apre la giostra. Fonseca è in crisi, la Roma valuta i possibili eredi: l'ex Juve in pole #AsRoma - infoitsport : Fonseca è in crisi, la Roma valuta i possibili eredi: Sarri è in pole -