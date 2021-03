“Prendi il sacchetto e torna in Italia”. Isola dei famosi, Ilary Blasi su tutte le furie: la prima eliminazione. Caos in studio: “Non ci si comporta così!” (Di martedì 23 marzo 2021) Ilary Blasi ha dato inizio alla terza puntata dell’Isola dei famosi 2021 con un abito giallo che ha messo d’accordo il pubblico. Elettra Lamborghini si è unita a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in studio. Ora gli opinionisti sono al completo. Ma anche i naufraghi ora sono al completo: Roberto Ciufoli è tornato nel gruppo, sta bene e si è ricongiunto ai Rafinados. La conduttrice ha dato inizio alle danze con la rivalità nata tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi, una rivalità che si è accesa subito, nelle prime ore trascorse insieme sulla spiaggia. Akash ha ammesso di aver chiesto di nominarlo solo per vedere chi lo nominava davvero, quindi ha accusato il gruppo di fare strategie. Si è trovato bene con Brando e Miryea e negli ultimi giorni ha cambiato idea sul voler andare via. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021)ha dato inizio alla terza puntata dell’dei2021 con un abito giallo che ha messo d’accordo il pubblico. Elettra Lamborghini si è unita a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi in. Ora gli opinionisti sono al completo. Ma anche i naufraghi ora sono al completo: Roberto Ciufoli èto nel gruppo, sta bene e si è ricongiunto ai Rafinados. La conduttrice ha dato inizio alle danze con la rivalità nata tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi, una rivalità che si è accesa subito, nelle prime ore trascorse insieme sulla spiaggia. Akash ha ammesso di aver chiesto di nominarlo solo per vedere chi lo nominava davvero, quindi ha accusato il gruppo di fare strategie. Si è trovato bene con Brando e Miryea e negli ultimi giorni ha cambiato idea sul voler andare via. La ...

trash_italiano : No, mi dispiace perché tu volevi fare quest'#Isola, noi abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro, che l'… - mitam13novembre : RT @xattorneyx: 'PRENDI IL SACCHETTO E TORNA TENE A CASA, CIAO AKASH.' 'SALUTAME A SORETAAAAAAA' ILARY E ELETTRA N E R E #isola - BiciSenzaColore : RT @trash_italiano: No, mi dispiace perché tu volevi fare quest'#Isola, noi abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro, che l'avre… - SabMusicIsLife : RT @trashastrale: ILARY: Prendi il sacchetto e torna in Italia, ciao Akash. ELETTRA: “SALUTAME A SORETA” #isola #tommasozorzi - benjamn_boliche : RT @oocisola: “Ok perfetto prendi il sacchetto e torna in Italia ciao Akash!” -