M5s | Patuanelli | “Con Rousseau finirà in tribunale? Mi auguro di no | ma se si continua a parlare di arretrati difficile un’alternativa”

(Di martedì 23 marzo 2021) “Mi” che non si finisca in un’Aula diper risolvere le controversie tra il M5s e l’Associazione“e che prevalga il buonsenso. Certo, se sia dire che il Movimento 5 stelle deve 450mila euro ache ci sia”. Mentre i 5 stelle attendono nel limbo in attesa che venga presentato agli iscritti il progetto di rifondazione del Movimento, a esporsi sulle tensioni con il figlio del cofondatore Davide Casaleggio è stato il ministro delle Politiche Agricole Stefano. Intervenendo a margine di un incontro istituzionale a Bruxelles, uno dei principali esponenti del M5s al governo ha espresso in maniera molto netta la linea che stanno elaborando i vertici insieme a Giuseppe Conte in ...

...il buon senso e non si può pensare di bloccare uno strumento che ilha utilizzato per un ipotetico debito che non esiste. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano, ...Queste risorse " conclude Giuseppe L'Abbate () " aggiunte al PNRR e al Piano Strategico ... Confidiamo nel lavoro del ministro, a cui non faremo mancare il nostro apporto e la nostra ...Roma, 23 mar. (LaPresse) - “Ci sono stati parlamentari espulsi. Non si può pensare di bloccare uno strumento che il Movimento 5 Stelle ha utilizzato per un ...Nasce 'Italia Piu' 2050'. E' "la naturale evoluzione del think-tank Parole Guerriere e si muovera' nel solco tracciato da Beppe Grillo per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte ". E' un'asso ...