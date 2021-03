LIVE Virtus Bologna-Joventut Badalona 3-6, EuroCup in DIRETTA: domina la frenesia, si segna pochissimo in avvio (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 2/2 in lunetta per Gamble. Palla recuperata subito dalla Virtus, Gamble si prende due liberi. 1-6 L’1/2 di Markovic sfata finalmente la maledizione della quota zero. Markovic lottando cattura il rimbalzo difensivo e si prende un fallo che vale un giro in lunetta, visto che Badalona ha già esaurito il bonus. 0-6 Assist di Bassas, segna ancora Lopez-Arostegui. Brutto avvio per le V Nere. Tanta frenesia nella Virtus che dopo 3’30” stranamente non si è ancora sbloccata offensivamente. 0-4 Tomic lavora con energia spalle a canestro e praticamente in tuffo indovina l’appoggio al vetro. Primi due minuti di gara molto vibranti, ma le due squadre non riescono a trovare la retina avversaria. 0-2 Lopez-Aristegui ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 2/2 in lunetta per Gamble. Palla recuperata subito dalla, Gamble si prende due liberi. 1-6 L’1/2 di Markovic sfata finalmente la maledizione della quota zero. Markovic lottando cattura il rimbalzo difensivo e si prende un fallo che vale un giro in lunetta, visto cheha già esaurito il bonus. 0-6 Assist di Bassas,ancora Lopez-Arostegui. Bruttoper le V Nere. Tantanellache dopo 3’30” stranamente non si è ancora sbloccata offensivamente. 0-4 Tomic lavora con energia spalle a canestro e praticamente in tuffo indovina l’appoggio al vetro. Primi due minuti di gara molto vibranti, ma le due squadre non riescono a trovare la retina avversaria. 0-2 Lopez-Aristegui ...

