(Di martedì 23 marzo 2021) Dalla notte del 17 marzo in 72 ore abbiamo assistito ad una scarica di fendenti allo stato di diritto e aifondamentalida quando il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) è al potere in Turchia. Dapprima, il 17 marzo, vi è stata la richiesta della messa al bando del terzo maggior partito del paese, il Partito democratico dei popoli (HDP), accompagnata da quella dell’interdizione di 687 suoi membri dall’esercizio dell’attività politica perché accusati di sostegno al terrorismo. Poi, il 19 marzo, l’uscita, per decreto presidenziale, dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dalla Turchia il 14 marzo del 2012 dopo averla sottoscritta l’11 maggio del 2011. Erano quelli altri tempi per l’AKP. E in ...

lauraboldrini : La #Turchia lascia la Convenzione di #Istanbul contro la violenza di genere con motivazioni farneticanti. Un att… - rulajebreal : La Turchia di Erdogan lascia la Convenzione di #Istanbul contro la violenza di genere. L’ennesimo attacco ai diritt… - zazoomblog : Erdogan attacco senza precedenti ai diritti umani - #Erdogan #attacco #senza #precedenti - AndIreGiu : RT @HuffPostItalia: Erdogan, attacco senza precedenti ai diritti umani - youarelostlg : RT @HuffPostItalia: Erdogan, attacco senza precedenti ai diritti umani -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan attacco

Avvenire

Dalla notte del 17 marzo in 72 ore abbiamo assistito ad una scarica di fendenti allo stato di diritto e ai diritti umani fondamentali senza precedenti da quando il Partito della giustizia e dello ...In passato è stata anche accusata di apostasia eall'Islam. Per anni è stata costretta a ... L'Europa guardi cosa ci sta facendoL’uscita, per decreto presidenziale, dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza è solo l'ultimo atto ...Donne, violenze, diritti: in Europa – e non solo – tira una brutta aria. La notizia che la Turchia ha ufficialmente lasciato la Convenzione di Istanbul è rimbalzata su tutti i media internazionali neg ...