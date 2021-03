Covid, le ipotesi del governo: proroga delle misure all’11 aprile ma riapertura di materne ed elementari. Vertice di un’ora a Palazzo Chigi (Di martedì 23 marzo 2021) prorogare le attuali misure anti-contagio fino all’11 aprile, ma con una possibile eccezione: riaprire anche in zona rossa le scuole dell’infanzia e le elementari. Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, sono queste le ipotesi a cui sta lavorando il governo in vista della scadenza dell’attuale decreto Covid, prevista per il 6 aprile. Il premier Mario Draghi ha discusso della questione per oltre un’ora con il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli. A Palazzo Chigi, subito dopo il Vertice, è arrivata anche la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Le regole attuali prevedono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)re le attualianti-contagio fino, ma con una possibile eccezione: riaprire anche in zona rossa le scuole dell’infanzia e le. Stando a quanto riferisce l’Adnkronos, sono queste lea cui sta lavorando ilin vista della scadenza dell’attuale decreto, prevista per il 6. Il premier Mario Draghi ha discusso della questione per oltrecon il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il presidente del Css Franco Locatelli. A, subito dopo il, è arrivata anche la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Le regole attuali prevedono ...

