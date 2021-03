Valerio Berruti cerca la colonna sonora per il suo ”abbraccio più forte”

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’piùè una video-animazione realizzata con i 768 disegni creati dall’artistaper sostenere l’emergenza sanitaria della prima ondata di Covid-19. Settecentosessantotto è il numero delle donazioni, superiori a 300 euro, raccolte in meno di una settimana. Un totale di 260mila euro messi a disposizione per l’acquisto di dispositivi medici e per uno speciale ambulatorio mobile polidiagnostico. Il territorio delle Langhe, dove abita l’artista, infatti, è costellato da piccolissimi borghi di una bellezza incantevole, ma molto isolati e perlopiù abitati da anziani. Settecentosessantotto cartoncini da 36×21 centimetri disegnati uno a uno dacon pastelli a olio e smalto. Già tutti spediti ai rispettivi proprietari in Italia, ovviamente, ma anche ...

Un anno fa Valerio Berruti ha ideato l'iniziativa benefica "L'abbraccio più forte" impegnandosi a donare un proprio disegno - pastelli a olio e smalto su cartoncino 36x21cm, realizzato appositamente - a chiunque ... ha lanciato una call per compositori e musicisti. L'obiettivo è realizzare una breve colonna sonora per un video animato a scopo ... Settecentosessantotto cartoncini da 36×21 centimetri disegnati uno a uno da Valerio Berruti con pastelli a olio e smalto. Già tutti spediti ai rispettivi proprietari in Italia, ovviamente, ma anche in ... Il video de "L'abbraccio più forte" è disponibile e scaricabile dal sito di Valerio Berruti. La proposta di colonna sonora dovrà essere inedita e della durata minima di 120 secondi (ovvero il tempo in ...