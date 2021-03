Vaccini, Sileri: “Stiamo andando nella giusta direzione. A luglio potremmo raggiungere l’obiettivo della protezione di gregge” (Di lunedì 22 marzo 2021) “La piattaforma unica c’è già e molte regioni si sono adeguate e le prenotazioni vanno bene. A volte ci sono piccoli problemi locali che poi hanno una cassa di risonanza importante. Adesso non ci sono molte scusanti, le prenotazioni avremmo dovuto cominciarle già da diversi mesi. I primi vaccinati sono persone sopra gli 80 anni, serve anche un metodo che possa essere semplice soprattutto per persone che già sono fragili per età, per malattia, e sono indietro rispetto alla tecnologia che corre tanto, quindi il sistema va semplificato”. È quanto ha detto a Rtl 102.5 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in merito ai problemi per le prenotazioni dei Vaccini (leggi l’articolo). “Il certificato del vaccino sarà utile e necessario – ha spiegato ancora l’esponente M5S -, ma non in questo momento perché non hai dato l’accesso a tutti alla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) “La piattaforma unica c’è già e molte regioni si sono adeguate e le prenotazioni vanno bene. A volte ci sono piccoli problemi locali che poi hanno una cassa di risonanza importante. Adesso non ci sono molte scusanti, le prenotazioni avremmo dovuto cominciarle già da diversi mesi. I primi vaccinati sono persone sopra gli 80 anni, serve anche un metodo che possa essere semplice soprattutto per persone che già sono fragili per età, per malattia, e sono indietro rispetto alla tecnologia che corre tanto, quindi il sistema va semplificato”. È quanto ha detto a Rtl 102.5 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, in merito ai problemi per le prenotazioni dei(leggi l’articolo). “Il certificato del vaccino sarà utile e necessario – ha spiegato ancora l’esponente M5S -, ma non in questo momento perché non hai dato l’accesso a tutti alla ...

