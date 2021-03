Vaccini, l'Europa spera nelle scorte americane (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ‘piano B’ di fare da soli senza l’Ue anche su Sputnik, dopo che l’Ema avrà autorizzato il vaccino russo, è sempre lì sul tavolo, posizionato per bene da Angela Merkel e Mario Draghi venerdì scorso. Ma, in vista del Consiglio Europeo in videoconferenza giovedì e venerdì prossimi, l’Unione Europea si sforza di trovare una strada comune: guardando a ovest. Il tentativo è di capire se si riesce a ottenere che Gran Bretagna e Usa esportino in Europa le dosi di cui il vecchio continente ha tanto bisogno. Anche in questo caso c’è una pistola sul tavolo: l’irrigidimento degli export dall’Ue. Braccio di ferro con Londra La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier britannico sa di poter far leva sulla riluttanza di molti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ‘piano B’ di fare da soli senza l’Ue anche su Sputnik, dopo che l’Ema avrà autorizzato il vaccino russo, è sempre lì sul tavolo, posizionato per bene da Angela Merkel e Mario Draghi venerdì scorso. Ma, in vista del Consiglio Europeo in videoconferenza giovedì e venerdì prossimi, l’Unione Europea si sforza di trovare una strada comune: guardando a ovest. Il tentativo è di capire se si riesce a ottenere che Gran Bretagna e Usa esportino inle dosi di cui il vecchio continente ha tanto bisogno. Anche in questo caso c’è una pistola sul tavolo: l’irrigidimento degli export dall’Ue. Braccio di ferro con Londra La minaccia agita particolarmente Boris Johnson, che nel weekend ha parlato con Emmanuel Macron, Merkel e altri leader europei per scongiurare il blocco degli export verso il Regno Unito. Il premier britannico sa di poter far leva sulla riluttanza di molti ...

