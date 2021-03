Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: ecco la data (Di lunedì 22 marzo 2021) Atlus ha reso finalmente nota la data di uscita occidentale di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, che sarà disponibile a fine maggio Sono passati circa sette mesi dal lancio nipponico di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, ma sembra che finalmente anche per noi utenti occidentali si stia avvicinando il momento in cui potremo godere del jrpg firmato Atlus. Come confermato dallo stesso publisher, difatti, alla fine del mese di Maggio la versione rimasterizzata del classico dell’era PS2 sarà disponibile anche al di fuori dell’arcipelago giapponese. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Atlus ha reso finalmente nota ladi uscita occidentale diIIIHD, che sarà disponibile a fine maggio Sono passati circa sette mesi dal lancio nipponico diIIIHD, ma sembra che finalmente anche per noi utenti occidentali si stia avvicinando il momento in cui potremo godere del jrpg firmato Atlus. Come confermato dallo stesso publisher, difatti, alla fine del mese di Maggio la versione rimasterizzata del classico dell’era PS2 sarà disponibile anche al di fuori dell’arcipelago giapponese.IIIHD: ...

Advertising

saixion : @lightguner5555 Suena a Persona o Shin Megami Tensei (??? - Guglielmu : Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sortira le 25 mai ! - infoitscienza : Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, annunciata la data d'uscita in occidente - infoitscienza : Shin Megami Tensei 3 Nocturne: la Remastered in uscita a Maggio in Europa - infoitscienza : Shin Megami Tensei III Remaster verrà lanciato a maggio su switch -