Sciopero Amazon, il Pd vicino ai lavoratori: “Rivendicazioni legittime” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 22 marzo è stato indetto il primo Sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori Amazon per rivendicare condizioni di lavoro più dignitose e attente alla salute dei lavoratori, nonché maggiore stabilità contrattuale. “Lo Sciopero è stato deciso dopo l’interruzione delle trattative per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon, contrattazione che ha ad oggetto questioni cruciali, dalla verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro alla riduzione dell’orario dei driver, sino alla continuità occupazionale in caso di cambio appalto o cambio fornitore e alla stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori somministrati – scrivono in una nota Davide Casati, segretario provinciale PD e Stefano Rossi, delegato Economia e Lavoro della ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 22 marzo è stato indetto il primonazionale di 24 ore deiper rivendicare condizioni di lavoro più dignitose e attente alla salute dei, nonché maggiore stabilità contrattuale. “Loè stato deciso dopo l’interruzione delle trattative per la contrattazione di secondo livello della filiera, contrattazione che ha ad oggetto questioni cruciali, dalla verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro alla riduzione dell’orario dei driver, sino alla continuità occupazionale in caso di cambio appalto o cambio fornitore e alla stabilizzazione dei tempi determinati e deisomministrati – scrivono in una nota Davide Casati, segretario provinciale PD e Stefano Rossi, delegato Economia e Lavoro della ...

