Montesacro | ladri scatenati nella notte | assalto ai negozi | tre colpi in viale Tirreno

(Di lunedì 22 marzo 2021) Serrande divelte per entrare neidi, a, nel tratto tra piazza Conca d’Oro e piazza Sempione. E’ successo questasono entrati in almeno tre esercizi commerciali, tra cui uno di alimentari e un minimarket, riuscendo ad asportare alcune merci prima di dileguarsi senza lasciare tracce. Ad accorgersi dei furti, questa mattina, i commercianti, che all’apertura dei lorohanno trovato le serrande danneggiate. Sul posto è arrivata una Volante della polizia e gli agenti del Commissariato Fidene, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei furti. Leggi anche: Roma, getta l’immondizia e viene aggredito e rapinato. Il ladro poi si scaglia contro gli agenti, ecco ...

Maggio 2018, febbraio 2019 e marzo 2021. Tre date da dimenticare per il titolare di Cicli Castellaccio, derubato per la terza volta in tre anni di alcune mountain bike che si trovavano nel suo negozio ...Escalation di furti nei negozi durante il coprifuoco: è l'allarme dei commercianti (da Talenti a Montesacro) dopo gli ultimi colpi. La tecnica è sempre la stessa (o quasi): ...