Long-Covid: cos’è, come si riconosce e chi rischia di più (Di lunedì 22 marzo 2021) Gli esperti lo chiamano “Long-Covid”. È un quadro clinico caratterizzato da segni e sintomi diversi, che si mantengono nel tempo anche mesi dopo che il tampone è diventato negativo e l’infezione è ufficialmente terminata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato questa condizione, con i disturbi che possono interessare diversi organi e comunque impattano pesantemente sulla qualità di vita. A rischio, in particolare fino ai 60 anni, sono soprattutto le donne e più in generale le persone in sovrappeso ed obese, ma il quadro si può manifestare a tutte le età, anche nei bambini che magari non hanno avuto sintomi oppure hanno avuto disturbi minimi. Al momento per spiegare questa condizione non ci sono certezze, ma si pensa che, tra gli altri fattori, si possa verificare una sorta di reazione autoimmune, con il virus che in pratica induce un ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 marzo 2021) Gli esperti lo chiamano “”. È un quadro clinico caratterizzato da segni e sintomi diversi, che si mantengono nel tempo anche mesi dopo che il tampone è diventato negativo e l’infezione è ufficialmente terminata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato questa condizione, con i disturbi che possono interessare diversi organi e comunque impattano pesantemente sulla qualità di vita. A rischio, in particolare fino ai 60 anni, sono soprattutto le donne e più in generale le persone in sovrappeso ed obese, ma il quadro si può manifestare a tutte le età, anche nei bambini che magari non hanno avuto sintomi oppure hanno avuto disturbi minimi. Al momento per spiegare questa condizione non ci sono certezze, ma si pensa che, tra gli altri fattori, si possa verificare una sorta di reazione autoimmune, con il virus che in pratica induce un ...

Advertising

alelagattarossa : RT @MartaEsperti: #LongCovid 1 year later: my heart MRI reports outcomes of myocarditis and pericarditis. 1 anno dopo la mia risonanza m… - Emanuele676 : @AlessioTV2 @GiacomoGorini Uno che conosco da mesi ha il long Covid. Per fortuna il datore capisce la situazione e… - Omo_Salvadego__ : @StefanoBerto83 E questo mentre conosciamo ormai bene gli effetti del 'long covid' - sara80elmi : RT @MartaEsperti: #LongCovid 1 year later: my heart MRI reports outcomes of myocarditis and pericarditis. 1 anno dopo la mia risonanza m… - GianfrancoCast1 : RT @MartaEsperti: #LongCovid 1 year later: my heart MRI reports outcomes of myocarditis and pericarditis. 1 anno dopo la mia risonanza m… -