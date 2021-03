Inter, caso nazionali: Lukaku è arrivato in Belgio – VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) ? @RomeluLukaku9 est arrivé sur le sol belge ! ?? pic.twitter.com/pWDl7kAzxv— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 22, 2021 Romelu Lukaku è atterrato in Belgio in vista dei prossimi impegni con la nazionale: via libera dall’Inter – VIDEO Romelu Lukaku è atterrato in Belgio in vista dei prossimi impegni con la nazionale, dopo aver ottenuto il via libera da parte dell’Inter. L’attaccante nerazzurro potrebbe così scendere in campo nelle gare di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) ? @Romelu9 est arrivé sur le sol belge ! ?? pic.twitter.com/pWDl7kAzxv— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 22, 2021 Romeluè atterrato inin vista dei prossimi impegni con la nazionale: via libera dall’Romeluè atterrato inin vista dei prossimi impegni con la nazionale, dopo aver ottenuto il via libera da parte dell’. L’attaccante nerazzurro potrebbe così scendere in campo nelle gare di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - capuanogio : ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ric… - thetrueshade : Questo campionato non lo definirei “falsato”, non è la parola giusta anche perché l’Inter merita ampiamente di star… - saldiacono : @Fracasci83 @LucaLai86 @capuanogio Forse perché i vostri giornalai che seguite non diranno mai se ci sono sfavori p… - calciotoday_it : ??Caos #Covid19, il ct #Mancini parla del caso Ats-#Inter -