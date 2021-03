Gimbe: "La curva rallenta, ma siamo ancora in piena terza ondata" (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - "Bisogna avere pazienza e prudenza. Come abbiamo visto con la Sardegna, passata da bianco ad arancione, si tratta di un equilibrio molto fragile, perché il virus sta circolando in maniera ancora importante nel nostro Paese. Si vedono segnali di rallentamento, che non vuol dire che abbiamo scavallato il picco, ma che la curva cresce meno velocemente e i numeri iniziano a ridursi in particolare nelle Regioni dove le restrizioni sono partite per prime. I numeri ci stanno dicendo che siamo ancora nel pieno della terza ondata". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "L'elemento principale di questa terza ondata - ha sottolineato - è che partivamo da numeri ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - "Bisogna avere pazienza e prudenza. Come abbiamo visto con la Sardegna, passata da bianco ad arancione, si tratta di un equilibrio molto fragile, perché il virus sta circolando in manieraimportante nel nostro Paese. Si vedono segnali dimento, che non vuol dire che abbiamo scavallato il picco, ma che lacresce meno velocemente e i numeri iniziano a ridursi in particolare nelle Regioni dove le restrizioni sono partite per prime. I numeri ci stanno dicendo chenel pieno della". Così Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "L'elemento principale di questa- ha sottolineato - è che partivamo da numeri ...

Advertising

Agenzia_Italia : Gimbe: 'La curva rallenta, ma siamo ancora in piena terza ondata' - fo1984 : RT @sulsitodisimone: Gimbe: 'La curva rallenta, ma siamo ancora in piena terza ondata' - sulsitodisimone : Gimbe: 'La curva rallenta, ma siamo ancora in piena terza ondata' - dbonfanti1341 : RT @antonio_bordin: Per #Gimbe, il nuovo #lockdown sta già rallentando la “curva”. In soli 6 giorni. L’epidemia rallenta perché sta passan… - Enrico41274903 : RT @antonio_bordin: Per #Gimbe, il nuovo #lockdown sta già rallentando la “curva”. In soli 6 giorni. L’epidemia rallenta perché sta passan… -