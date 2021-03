Ferrari - Sainz e Leclerc a Imola con le SF90 Assetto Fiorano e Spider - VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) A pochi giorni dall'avvio del Mondiale di Formula Uno, la Ferrari ha portato la sua nuova coppia di piloti in circuito per una piccola sfida. Il teatro di questo VIDEO è il circuito di Imola, dove Charles Leclerc e Carlos Sainz sono ripresi al volante dell'ultima creatura del Cavallino: la SF90. Due versioni. A Leclerc è stata affidata una SF90 Spider, a Sainz una SF90 Stradale Assetto Fiorano, entrambe pronte per una serie di giri al limite sul tracciato emiliano. La due posti plug-in hybrid eroga in totale 1.000 CV e la differenza di peso tra le due versioni è contenuta entro i 100 kg, con la più pesante, la Spider, che arriva a 1.670 chili. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 22 marzo 2021) A pochi giorni dall'avvio del Mondiale di Formula Uno, laha portato la sua nuova coppia di piloti in circuito per una piccola sfida. Il teatro di questoè il circuito di, dove Charlese Carlossono ripresi al volante dell'ultima creatura del Cavallino: la. Due versioni. Aè stata affidata una, aunaStradale, entrambe pronte per una serie di giri al limite sul tracciato emiliano. La due posti plug-in hybrid eroga in totale 1.000 CV e la differenza di peso tra le due versioni è contenuta entro i 100 kg, con la più pesante, la, che arriva a 1.670 chili. ...

