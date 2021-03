Ds Lipsia: «Tanti club su Simakan. Ma ha scelto noi» (Di lunedì 22 marzo 2021) Markus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, ha commentato l’acquisto dallo Strasburgo di Mohamed Simakan: le sue dichiarazioni sull’ex obiettivo del Milan Markus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, ha commentato l’acquisto dallo Strasburgo di Mohamed Simakan. Le sue dichiarazioni sull’ex obiettivo del Milan. «Si tratta di un difensore robusto che può essere utilizzato in più posizione nella retroguardia. È ancora giovane, ha margini imporTanti di crescita anche se in queste due stagioni ha giocato da titolare e ha maturato esperienza internazionale in Europa League. Siamo felici che abbia scelto noi nonostante ci fossero Tanti club interessati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Markus Krosche, direttore sportivo del, ha commentato l’acquisto dallo Strasburgo di Mohamed: le sue dichiarazioni sull’ex obiettivo del Milan Markus Krosche, direttore sportivo del, ha commentato l’acquisto dallo Strasburgo di Mohamed. Le sue dichiarazioni sull’ex obiettivo del Milan. «Si tratta di un difensore robusto che può essere utilizzato in più posizione nella retroguardia. È ancora giovane, ha margini impordi crescita anche se in queste due stagioni ha giocato da titolare e ha maturato esperienza internazionale in Europa League. Siamo felici che abbianoi nonostante ci fosserointeressati». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Lvmbowski : @strumentiumani Non so come sia saltata fuori la notizia e sono ancora più sorpreso dal fatto che in così tanti ci… - caleee12 : @NandoPiscopo1 @Fra_Conti5 @_enz29 Certo che sono tanti, ma i soldi sono il problema principale, nonché un mezzo pe… - NandoPiscopo1 : @caleee12 @Fra_Conti5 @_enz29 Si ma sono tanti i problemi, mica un semplice 'non abbiamo soldi' Lo stesso Lipsia ne… -