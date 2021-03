Beckham sogna Cristiano Ronaldo all’Inter Miami | “Discussioni attuali”

(Di martedì 23 marzo 2021) “Quando abbiamo annunciato la creazione dell’Inter, si è sempre parlato di quali giocatori avremmo acquistato, uno tra, Messi o Neymar. Questesaranno semprenel nostro club. Non penso che sarà difficile per i calciatori accettare di trasferirsi nel nostro club perchéè un posto fantastico e attrae chi di loro ha giocato in Europa”. Lo ha detto ai microfoni di ESPN David, co-proprietario dell’Inter, sull’eventuale arrivo di una grande star del calcio europeo in Mls. SportFace.

Dopo i grandi colpi del passato, da David a Zlatan Ibrahimovic, chissà che ora non possa toccare a Messi diventare l'uomo - copertina di un movimento in grande ascesa come quello del soccer a ...