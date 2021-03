Vietate le seconde case Valle d' Aosta blindata | anche la Toscana chiude

(Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Cuomo Nuovi provvedimenti contro gli spostamenti Giani: "Misura a tempo per evitare il Tar", prima preoccupazione. Molte regioni, soprattutto quelle a maggiore vocazione turistica, giocano d'anticipo per evitare che la settimana di Pasqua diventi quella della grande invasione da parte dei vacanzieri con certificato di proprietà e che questo diventi una cagione di aumento di contagi in una fase delicatissima, in cui la partita contro il Covid è in equilibrio. Il modello resta quello della Sardegna, diventata lo scorso agosto il simbolo dei danni che può fare il turismo spensierato: discoteche piene, spiagge affollate e in poche settimane è il virus che fa festa. Non è un caso che proprio la regione guidata da Christian Solinas qualche giorno fa ha annunciato che non sarà consentito a chi ha una casa andare a ...

Advertising

repubblica : Seconde case vietate per Pasqua in Toscana, il provvedimento scatta dal 22 marzo - corgi_lover : RT @rep_firenze: Seconde case vietate a chi viene da fuori Toscana: firmata una nuova ordinanza dopo quella bocciata dal Tar [di Ernesto Fe… - fran_rom_corr : RT @rep_firenze: Seconde case vietate a chi viene da fuori Toscana: firmata una nuova ordinanza dopo quella bocciata dal Tar [di Ernesto Fe… - IoSonoIlNoce : RT @rep_firenze: Seconde case vietate a chi viene da fuori Toscana: firmata una nuova ordinanza dopo quella bocciata dal Tar [di Ernesto Fe… - rep_firenze : Seconde case vietate a chi viene da fuori Toscana: firmata una nuova ordinanza dopo quella bocciata dal Tar [di Ern… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietate seconde

La Repubblica Firenze.it

caseper Pasqua in Toscana. Da oggi all'11 aprile ci sarà uno stop agli arrivi per chi non ha la residenza. Lo prevede la nuova ordinanza che il presidente della Regione, Eugenio Giani,...Read More News Covid:casein Toscana a Pasqua, ecco le norme 20 Marzo 2021caseper Pasqua in Toscana. Da oggi all'11 aprile ci sarà uno stop agli arrivi per chi... ...I controlli sono stati rafforzati ovunque, mentre i dati del contagio da Covid-19 preoccupano. L'ultimo bollettino fa registrare una situazione di affanno da parte delle terapie intensive e ogni sforz ...Molte regioni si sono organizzate per bloccare l’arrivo di persone da altre parti d’Italia. In particolare le regioni con i contagi più bassi non vogliono l'assalto alle seconde case ...