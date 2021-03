Selvaggia Lucarelli | «I 4 anni di amore tossico che mi hanno tolto la dignità Sono guarita e ora ne parlo»

Advertising

"Mi sono bucata per quattro anni. Non mi infilavo una siringa nel braccio perché la mia droga non era una sostanza, era una relazione". Comincia così e non te l'aspetti. Perché, giornalista e scrittrice temutissima e seguitissima sui social da quasi quattro milioni di follower, non sta raccontando la storia di un'altra: è la sua. "La mia storia" è la ...A puntare il dito anche la giornalista: 'Ieri due consigliere provinciali (prima la Ambrosi, poi la Rossato) sono uscite dalla Lega Trentino per passare a Fdi. Il presidente del ...La giornalista e scrittrice nel podcast «Proprio a me» (Chora Media) racconta la sua relazione sbagliata. «Era come una dipendenza: serve l’aiuto dello psicologo, non delle amiche». Sul figlio Leon: « ...Il Pd del Trentino definisce 'inaccettabile il linguaggio utilizzato dal presidente della Lega Salvini Trentino nei confronti della consigliera Rossato. La vicenda ha oltrepassato i confini provincial ...