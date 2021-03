Pd | il blitz di Letta spiazza i gruppi | ‘E ora che si fa?’

(Di domenica 21 marzo 2021) L’intervista di Enricoè esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. “Hai visto? E ora, che si fa?”, è la domanda che corre tra deputati e senatori demti daldel segretario.oggi, nella sua prima intervista ad un quotidiano, dice che i due capigruppo di Camera e Senato dovranno essere donne. Lo dice al Tirreno, che è lo storico quotidiano della sua regione ma -si fa notare- che è anche quella di Andrea Marcucci. E l’intervista esce anche in un’altro quotidiano del gruppo, la Gazzetta di Reggio Emilia: a casa di Graziano Delrio, insomma. L’ipotesi di un cambio era nell’aria da giorni. Ora le indiscrezioni sono diventate una richiesta esplicita di. E i-le assemblee sono previste martedì- saranno chiamati ad ...

L'intervista di Enrico Letta è esplosa come una bomba nelle chat dei parlamentari Pd sin da questa mattina. "Hai visto? E ora, che si fa?", è la domanda che corre tra deputati e senatori dem spiazzati dal blitz del segretario. Letta oggi, nella sua prima intervista ad un quotidiano, dice che i due capigruppo di Camera e Senato dovranno essere donne.