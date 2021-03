La giustizia francese ha condannato una donna perché non faceva sesso con il marito. Lei fa ricorso alla corte Ue (Di domenica 21 marzo 2021) Una donna ha presentato un ricorso contro la Francia davanti alla corte europea per i diritti umani per “ingerenza nella vita privata” e “violazione dell’integrità fisica”, dopo che la giustizia francese le ha “imposto” il “dovere coniugale”. La corte d’appello di Versailles (Parigi) aveva sanzionato la donna nel 2019 in quanto si rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito. I giudici hanno pronunciato un divorzio per colpa a carico esclusivo della donna, soprattutto per tale motivo, ritenendo che i fatti, “confermati dall’ammissione della moglie, costituiscono una violazione grave e ripetuta dei doveri e obblighi del matrimonio, che rendono intollerabile continuare la vita in comune”. La donna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Unaha presentato uncontro la Francia davantieuropea per i diritti umani per “ingerenza nella vita privata” e “violazione dell’integrità fisica”, dopo che lale ha “imposto” il “dovere coniugale”. Lad’appello di Versailles (Parigi) aveva sanzionato lanel 2019 in quanto si rifiutava di avere rapporti sessuali con il. I giudici hanno pronunciato un divorzio per colpa a carico esclusivo della, soprattutto per tale motivo, ritenendo che i fatti, “confermati dall’ammissione della moglie, costituiscono una violazione grave e ripetuta dei doveri e obblighi del matrimonio, che rendono intollerabile continuare la vita in comune”. La...

