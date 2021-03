"Io e il mio compagno aggrediti in metro per un bacio". Calci e pugni all'attivista Jean Pierre Moreno (Di domenica 21 marzo 2021) Un’aggressione omofoba alla stazione di Roma Valle Aurelia. A denunciarla le associazioni Gaynews e Gaynet Roma che su fb postano un video in cui si vede un uomo aggredire due giovani a pugni e Calci. La testimonianza di uno dei due giovani, l’attivista Jean Pierre Moreno, viene riportata da Gaynews: “Mentre mi baciavo col mio compagno, abbiamo sentito improvvisamente un uomo urlare dalla banchina di fronte: ‘Che cosa fate? Non vi vergognate?’. Dopo avergli risposto: ‘Ma a te che ti frega?’ e aver ripreso a baciarmi col mio compagno, il tizio ha attraversato i binari e ci ha raggiunti, colpendo prima all’occhio il mio compagno”.Nella clip si vede l’aggressore che si avvicina ai ragazzi e uno dei due che reagisce domandandogli: “Ma che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Un’aggressione omofoba alla stazione di Roma Valle Aurelia. A denunciarla le associazioni Gaynews e Gaynet Roma che su fb postano un video in cui si vede un uomo aggredire due giovani a. La testimonianza di uno dei due giovani, l’, viene riportata da Gaynews: “Mentre mi baciavo col mio, abbiamo sentito improvvisamente un uomo urlare dalla banchina di fronte: ‘Che cosa fate? Non vi vergognate?’. Dopo avergli risposto: ‘Ma a te che ti frega?’ e aver ripreso a baciarmi col mio, il tizio ha attraversato i binari e ci ha raggiunti, colpendo prima all’occhio il mio”.Nella clip si vede l’aggressore che si avvicina ai ragazzi e uno dei due che reagisce domandandogli: “Ma che ...

