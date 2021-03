Hades batte Ghost of Tsushima e The Last of Us | Parte II | è il Game of the Year ai SXSW Gaming Awards 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) Nella giornata di oggi, sono stati svelati i vincitori degli annuali, l'amato indie-di Supergiant, è riuscito a conquistare l'ambito premio di Gioco dell'Anno, superando così tutti gli avversari, fra cuiofe Theof Us2, i favoriti per la vittoria.si porta a casa anche il premio per l'Eccellenza nelDesign, destinato ai giochi in possesso delle migliore meccaniche diplay, concept originale ed esecuzione. Buoni risultati anche per un altro titolo indipendente, Deep Rock Galactic, il quale conquista Gioco Indie dell'Anno e Eccellenza in Multiplayer. Leggi altro...

Potete ammirare le nomination e i vincitori di ogni categoria, indicati in grassetto, qui di seguito: Gioco dell'Anno(Supergiant Games) Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony ...I più letti adessoGhost of Tsushima e The Last of Us Parte 2, eletto Gioco dell'Anno ai SXSW Gaming Awards 2021 Nuovo riconoscimento per l'amato indie. Xbox Series X/S, in arrivo il ...In lizza pe il premio più ambito, quello di Miglior Videogioco dell'Anno, c'erano i soliti noti, ma stavolta a prevalere è stato Hades, gioco rivelazione del 2020 che ha battuto la concorrenza di The ...Come ogni anno si sono tenuti i famosi SXSW Gaming Awards 2021 , la convention relativa al panorama videoludico con sede ad Austin (in Texas) e incaricata di nominare i migliori t ...