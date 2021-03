Covid, dopo Pasqua che succede? Il punto di Speranza (Di domenica 21 marzo 2021) Le restrizioni Covid, cosa potrebbe succedere dopo Pasqua e dopo il 6 aprile e il vaccino. Sono alcuni tra i temi oggetto dell'intervista di Roberto Speranza a La Stampa. (edizione 21 marzo 2021). Vaccinazione, l'Italia prova ad accelerare «So - ha detto - che gli italiani sono provati dalle restrizioni, ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e e fino a 270mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l'uscita dall'emergenza». Il ministro ha, dunque, ancora una volta indicato la strada del vaccino come la più efficace per uscire da una situazione di difficoltà che perdura ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021) Le restrizioni, cosa potrebbereil 6 aprile e il vaccino. Sono alcuni tra i temi oggetto dell'intervista di Robertoa La Stampa. (edizione 21 marzo 2021). Vaccinazione, l'Italia prova ad accelerare «So - ha detto - che gli italiani sono provati dalle restrizioni, ma con il decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e e fino a 270mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l'uscita dall'emergenza». Il ministro ha, dunque, ancora una volta indicato la strada del vaccino come la più efficace per uscire da una situazione di difficoltà che perdura ...

