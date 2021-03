CorSport | il rinnovo di Inzaghi con la Lazio si allontana Con Lotito è gelo

(Di domenica 21 marzo 2021) “era al Training Center di Formello venerdì e non sembra proprio abbia incrociato Simone, il cuidel contratto resta in bilico e in discussione. Filtra e viene confermato solo il“. Lo scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge: “Non c’è mai stato un sì e neppure un no definitivo alla proposta formalizzata dalla società all’inizio di febbraio: triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati alle qualificazioni Europa League e Champions più l’eventuale premio scudetto per salire sino ad un massimo di 11. Ingaggio oscillante tra il minimo garantito dei 2,5 e il tetto dei quasi 4, richiesti dal tecnico all’inizio della trattativa, datata 9 dicembre 2020, il giorno dopo la qualificazione agli ottavi Champions, quando incontrò il presidente a Villa San Sebastiano”. All’epoca, ...

...dalse ne aggiunge un terzo, quello di Simone Inzaghi , il cui contratto con la Lazio scadrà il prossimo 30 giugno: le parti, al momento, hanno messo in pausa la trattativa per il. ...Insigne? Il primo approccio non è andato positivamente. Si rincontreranno sicuramente, al momento solo una proposta - ingaggio a 2.5 mln - al Capitano il quale non ha accettato. Il Napoli ...“Lotito era al Training Center di Formello venerdì e non sembra proprio abbia incrociato Simone Inzaghi, il cui rinnovo del contratto resta in bilico e in discussione. Filtra e viene confermato solo ...La tifoseria partenopea è spaccata sull’eventuale ritorno di Maurizio Sarri, il cui nome ha preso quota negli ultimi giorni, ma secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laure ...