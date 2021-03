Vaccinati Figliuolo e Curcio con Astrazeneca. In Italia altre 344mila dosi di Moderna

Advertising

TgLa7 : Commissario straordinario Figliuolo e capo della Protezione Civile Curcio sono stati vaccinati a Roma con #AstraZeneca - repubblica : Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca #figliuolo - RunPierwork13 : RT @EmilioBerettaF1: Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca - EmilioBerettaF1 : Covid, Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinati Figliuolo

Si sonocon il siero Astrazeneca il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per emergenza Covid, e Fabrizio Curcio , capo della Protezione civile. I due si sono presentati al ...Roma " Il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paoloe il capo della protezione civile Fabrizio Curcio sono staticon AstraZeneca presso il punto vaccinale dell'esercito, alla Cecchignola, Roma.e Curcio, subito dopo la ...Roma, 20 marzo 2021 - Si sono vaccinati con il siero Astrazeneca il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per emergenza Covid, e Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile.Sono 344mila le dosi del vaccino di Moderna in arrivo tra oggi e domani in Italia nell’hub militare di Pratica di Mare. Le fiale saranno poi distribuite nei centri vaccinali delle varie regioni. Si tr ...