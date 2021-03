Roma, Kumbulla: «Voglio diventare un pilastro di questa squadra» (Di sabato 20 marzo 2021) Marash Kumbulla ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia della Roma e non solo Marash Kumbulla, difensore della Roma, si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek dove ha parlato dei suoi obiettivi in giallorosso, ma anche delle origini albanesi e dei suoi sogni. pilastro Roma – «Sono giovane, sto crescendo e imparando. Cerco di dare il mio massimo nel presente, sapendo che posso migliorare. Ma questo è l’altro mio grande sogno: diventare un pilastro della Roma, aiutandola a vincere qualcosa . All’inizio ho fatto fatica, la città è grandissima. Io poi a Verona non vivevo neanche in centro, ma in periferia. È tutto un altro mondo, un’altra cosa: la prima esperienza lontano da casa, la prima volta che ho cambiato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Marashha parlato dei suoi obiettivi con la maglia dellae non solo Marash, difensore della, si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek dove ha parlato dei suoi obiettivi in giallorosso, ma anche delle origini albanesi e dei suoi sogni.– «Sono giovane, sto crescendo e imparando. Cerco di dare il mio massimo nel presente, sapendo che posso migliorare. Ma questo è l’altro mio grande sogno:undella, aiutandola a vincere qualcosa . All’inizio ho fatto fatica, la città è grandissima. Io poi a Verona non vivevo neanche in centro, ma in periferia. È tutto un altro mondo, un’altra cosa: la prima esperienza lontano da casa, la prima volta che ho cambiato ...

