Olimpiadi Tokyo, il Giappone dice no agli spettatori internazionali (Di sabato 20 marzo 2021) No, niente da fare. Gli spettatori internazionali non potranno raggiungere il Giappone per assistere alle Olimpiadi di Tokyo. Così ha deciso il comitato organizzatore: le preoccupazioni per i possibili focolai Covid hanno prevalso sulla volontà di aprire al pubblico mondiale, ridimensionando di fatto – e di molto – la portata dell'evento. Sono circa 600 mila, infatti, i biglietti per le varie competizioni olimpiche che erano già stati venduti a spettatori non residenti in Giappone, insieme con altri 300 mila biglietti relativi alle Paralimpiadi. Tutti da rimborsare, come ha specificato il chief executive delle Olimpiadi Giapponesi Toshiro Muto, che però non ha voluto specificare l'esatto ammontare dell'operazione. Certo è che questa ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 marzo 2021) No, niente da fare. Glinon potranno raggiungere ilper assistere alledi. Così ha deciso il comitato organizzatore: le preoccupazioni per i possibili focolai Covid hanno prevalso sulla volontà di aprire al pubblico mondiale, ridimensionando di fatto – e di molto – la portata dell'evento. Sono circa 600 mila, infatti, i biglietti per le varie competizioni olimpiche che erano già stati venduti anon residenti in, insieme con altri 300 mila biglietti relativi alle Paralimpiadi. Tutti da rimborsare, come ha specificato il chief executive dellesi Toshiro Muto, che però non ha voluto specificare l'esatto ammontare dell'operazione. Certo è che questa ...

