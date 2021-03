Liga 2020 2021 | vittoria esterna per il Real Madrid sul campo del Celta Vigo

(Di sabato 20 marzo 2021)per il, che si impone suldelper 1-3. Tutti i gol nel primo tempo. Ad aprire i conti è Benzema al 20?, pescato in area di rigore da Kroos. Il francese trova il secondo gol 10 minuti dopo: ilperde palla al limite dell’area con Tapia, e Benzema non perdona. Sono 17 i gol segnati dall’ex Lione in campionato. Al 40? i padroni accorciano le distanze con Santi Mina: cross morbido di Denis Suarez su calcio di punizione, l’ex Valencia la gira di testa alle spalle di Courtois. All’82’ Iago Aspas colpisce il palo su calcio di punizione. Chiude i conti Asensio al 94?, che spinge in rete il cross el solito Benzema. Con questa, la sesta nelle ultime otto partite di ...

