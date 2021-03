Juve | i convocati di Pirlo per il Benevento Out Alex Sandro e Cuadrado

Advertising

sportli26181512 : #Juve-Benevento, i convocati bianconeri: ok #Bentancur: Pirlo ritrova il centrocampista dopo il Covid. Alex Sandro… - gilnar76 : Ultimissime #Juve: le ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - MondoBN : JUVE-BENEVENTO, I convocati di Andrea - Gabri_Juventus : Ecco i convocati?????? out Alex Sandro, Cuadrado squalificato. Ci sono Bentancur e Buffon #Juve #Juventus… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Convocati #Juve: si rivede #Bentancur, 5 assenze con il Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Juve convocati

Commenta per primo Nella serata di sabato Andrea Pirlo ha reso noti iper la sfida casalinga in programma domenica alle 15.00 contro il Benevento: out lo squalificato Cuadrado e gli infortunati Alex Sandro, Demiral, Ramsey e Dybala. Di seguito l'elenco ...Pippo Inzaghi , allenatore del Benevento , ha parlato così in vista della gara con la: " Letizia e Iago Falque non ci saranno, valuteremo Depaoli . Con la sosta non vogliamo correre rischi. ...C'è anche il giovane centrocampista Di Martino della Primavera 3 nell'elenco dei convocati stilato da Piero Braglia per la gara contro il Catania. Out i positivi al Covid-19, Carriero, Bernardotto e..BENEVENTO - Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta in casa della Juve: "Con la Juventus servirà avere carattere ed essere noi stessi, facendo c ...