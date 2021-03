(Di sabato 20 marzo 2021) Dopo aver salutato la Champions, lasi rituffa nel campionato per dar forzarincorsa al quarto posto. Domani, a Udine, sarà necessario per la squadra ditornare afuori casa ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Seguo sempre con affetto Inzaghi, sta lavorando bene e dimostrando di essere un bravo allenator… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Abbiamo bisogno di vincere. È bello vedere quanto Radu tenga alla Lazio': Inzaghi: 'Abbiamo bisogno di vi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Sarà una partita molto delicata ma abbiamo bisogno di una vittoria' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Sarà una partita molto delicata ma abbiamo bisogno di una vittoria' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Inzaghi: 'Sarà una partita molto delicata ma abbiamo bisogno di una vittoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Abbiamo

"Sappiamo che sarà una partita delicata, ma vogliamo fare una grande gara, in questo momentobisogno di un'altra vittoria dopo quella col Crotone - ha dichiarato Simoneai microfoni ...Maggiori dubbi a centrocampo invece per Mister, indeciso tra un reparto a cinque e il 4 - 3 - 2 - 1 chevisto nell'ultimo turno di campionato. Decisivo in tal senso sarebbe l'...ROMA - La Lazio di Inzaghi pronta a tuffarsi di nuovo in campionato e dimenticare ... Vogliamo fare una grande gara, abbiamo bisogno di vincere dopo Crotone. La squadra è reduce da una buona gara a ...E il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato: "Sappiamo le difficoltà della partita, l’Udinese sta bene. È una squadra fisica, di qualità, ben allenata. Vogliamo ...