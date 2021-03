I Lithio pubblicano il nuovo brano “Deejay”

(Di sabato 20 marzo 2021) Online sulle piattaforme digitali “”, ildei: è il primo singolo estratto dal quinto album “Revolution” Tre minuti, il tempo di una canzone, quanto basta a non far pensare più a niente, ai problemi, alle paure. Fuori “” ilsingolo dei, anticipazione del quinto album “Revolution“. Dopo l’enorme successo di “No… L'articolo Corriere Nazionale.

