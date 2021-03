Vasco Rossi e il post per la Festa del papà: "Essere mio figlio non credo sia divertente: sono un po’ una frana" (Di venerdì 19 marzo 2021) “Essere figli di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre, non so, forse sono un po’ una frana”. Così, nel giorno della Festa del papà, il Blasco dedica un post social ai suoi figli Luca, Davide e Lorenzo. Il cantautore prosegue: “Vorrei che dalla mia storia i miei figli imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l’impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno”. “La gente va sulla luna. Tu puoi Essere quello che davvero vuoi”, conclude il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “figli dinonsia cosìper loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre, non so, forseun po’ una”. Così, nel giorno delladel, il Blasco dedica unsocial ai suoi figli Luca, Davide e Lorenzo. Il cantautore prosegue: “Vorrei che dalla mia storia i miei figli imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si posseguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l’impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno”. “La gente va sulla luna. Tu puoiquello che davvero vuoi”, conclude il ...

