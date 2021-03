LIVE Biathlon, Sprint Oestersund in DIRETTA: TRIONFO HOFER!!! Seconda vittoria in carriera per l’azzurro! Laegreid meglio di J. Boe (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48: Grazie di averci seguito, grande gioia per l’Italia oggi. L’appuntamento è per domani con il doppio inseguimento, buona serata! 16.46: Inizia alla grande, dunque, l’ultimo week end di Coppa del Mondo di Biathlon per l’Italia. Dopo il secondo posto di Wierer tra le donne, arriva la vittoria di Lukas Hofer nella Sprint. Sul podio anche lo svedese Samuelsson e il norvegese Tarjei Boe 16.42: Altri tre azzurri si qualificano per l’inseguimento di domani: Windisch è 27mo a 1’25?5, Bormolini è 46mo a 2’00?7, Giacomel è 55mo a 2’16?7 da Hofer. Purtroppo non riesce a qualificarsi Bionaz che chiude con 3’07”, 81mo 16.40: Giacomel è 54mo e si qualifica per l’inseguimento con un ritardo di 2’16” 16.39: Giacomel sta lottando per restare nei 60 16.37: A completare ila ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48: Grazie di averci seguito, grande gioia per l’Italia oggi. L’appuntamento è per domani con il doppio inseguimento, buona serata! 16.46: Inizia alla grande, dunque, l’ultimo week end di Coppa del Mondo diper l’Italia. Dopo il secondo posto di Wierer tra le donne, arriva ladi Lukas Hofer nella. Sul podio anche lo svedese Samuelsson e il norvegese Tarjei Boe 16.42: Altri tre azzurri si qualificano per l’inseguimento di domani: Windisch è 27mo a 1’25?5, Bormolini è 46mo a 2’00?7, Giacomel è 55mo a 2’16?7 da Hofer. Purtroppo non riesce a qualificarsi Bionaz che chiude con 3’07”, 81mo 16.40: Giacomel è 54mo e si qualifica per l’inseguimento con un ritardo di 2’16” 16.39: Giacomel sta lottando per restare nei 60 16.37: A completare ila ...

