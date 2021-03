Instagram e WhatsApp non funzionano. Problemi anche su Facebook (Di venerdì 19 marzo 2021) Le due piattaforme di proprietà di Facebook hanno iniziato ad avere Problemi attorno alle 18 Ecco cosa sappiamo fino ad ora dei Problemi delle piattaforme dell'azienda di Zuckerberg Leggi su it.mashable (Di venerdì 19 marzo 2021) Le due piattaforme di proprietà dihanno iniziato ad avereattorno alle 18 Ecco cosa sappiamo fino ad ora deidelle piattaforme dell'azienda di Zuckerberg

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - ch3noia : RT @mattiaaloii: riassunto di oggi : foto con il papà, foto con le zeppole, tutti si lamentano perché instagram e whatsapp non vanno. Giorn… - JustGo___ : RT @blinkhbdl: quanto li capisco instagram e whatsapp anch'io sono in down da un anno e mezzo -