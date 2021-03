Giocano d'azzardo nel parco dei bambini e in piena zona rossa: quattro denunciati (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano - Lì dove avrebbero dovuto giocare tranquillamente i bambini, quattro adulti giocavano d'azzardo . E per di più in piena zona rossa. E' successo a Milano, in piazzale Insubria. Qui ieri, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano - Lì dove avrebbero dovuto giocare tranquillamente iadulti giocavano d'. E per di più in. E' successo a Milano, in piazzale Insubria. Qui ieri, ...

"Devi sta' lì" come faceva Gesù Don Giovanni porta due esempi: 'Abbiamo mai provato a incontrare nelle sale giochi "adulti" che giocano l'azzardo della loro vita? Ha mai fatto esperienza a parlare con adulti che hanno il tifo e la ...

