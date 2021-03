Crac Banca popolare di Vicenza, l’ex presidente Gianni Zonin condannato a sei anni e sei mesi (Di venerdì 19 marzo 2021) Vicenza – Ci sono voluti quattro anni di indagini, due anni di dibattimento e 115 udienze in Tribunale, per scrivere la prima verità giudiziaria sul Crac della Banca popolare di Vicenza. Anche se si tratta di una sentenza appoggiata sull’ineluttabile piano inclinato che porterà alla prescrizione dei reati e quindi all’impunità per i vertici dell’istituto di credito che ha fatto finire in fumo quasi sette miliardi di euro di risparmi. La camera di consiglio è durata più di 24 ore. La sentenza è stata letta dalla presidente Deborah De Stefano, con a latere i giudici Elena Garbo e Camilla Amedoro. Quattro condanne e due assoluzioni: 6 anni e sei mesi di reclusione a Gianni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)– Ci sono voluti quattrodi indagini, duedi dibattimento e 115 udienze in Tribunale, per scrivere la prima verità giudiziaria suldelladi. Anche se si tratta di una sentenza appoggiata sull’ineluttabile piano inclinato che porterà alla prescrizione dei reati e quindi all’impunità per i vertici dell’istituto di credito che ha fatto finire in fumo quasi sette miliardi di euro di risparmi. La camera di consiglio è durata più di 24 ore. La sentenza è stata letta dallaDeborah De Stefano, con a latere i giudici Elena Garbo e Camilla Amedoro. Quattro condanne e due assoluzioni: 6e seidi reclusione a...

Quello che (forse) non sapete o non vi ricordate del crac della Popolare di Vicenza Il travolgente successo che porta Bpvi tra le prime dieci banche italiane e fa di Gianni Zonin un punto di riferimento per Banca d'Italia, è anche la ragione del tracollo. L'abbaglio della democrazia ...

