Covid | peggiorano le condizioni di Branco | è intubato in terapia intensiva

(Di venerdì 19 marzo 2021) Preoccupano ledi Claudio, ex terzino del Genoa tra il 1990 e il 1993 che gli appassionati meno giovani ricordano soprattutto per le sue micidiali punizioni calciate col sinistro. L'...

Advertising

CorriereUmbria : Covid, Iss: 'Dieci regioni a rischio alto. I dati peggiorano da sette settimane' #Covid #Iss #IndiceRt #regioni… - infoitinterno : Covid-19 – Peggiorano i numeri della Calabria: si rischia la “Zona Rossa” - calabrianewsit : Covid-19 - Peggiorano i numeri della #Calabria: si rischia la 'Zona Rossa' - - BK63805720 : @PMurroccu @doluccia16 Così facendo queste Istituzioni peggiorano solo la loro situazione, hanno perso completament… - RadioGoldAl : Domiciliati Covid: peggiorano tutti i centri zona della provincia di Alessandria -

Ultime Notizie dalla rete : Covid peggiorano

La Gazzetta dello Sport

Oltre all'ex rossoblù, sono risultati positivi al- 19 anche l'allenatore del Brasile Under 18 Dudu Patetuci, il suo vice Igor Cotrim, il fisioterapista Sandro Graham e l'addetto stampa Bruno ......i numeri di quasi tutta la provincia leccese. La città di Lecce continua a pagare la circolazione della mutazione del virus: i residenti contagiati passano da 344 a 519 residenti- ..."Qualche regione rischia di cambiare colore. La Sardegna ha dei numeri in peggioramento, ma aspettiamo che si pronunci la cabina di regia", ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegreta ..."Dall'inizio del mese abbiamo ricevuto oltre 10.000 richieste di assistenza ogni settimana. Si tratta di un aumento del 60% rispetto ai due mesi precedenti. Le persone ci dicono che non possono permet ...