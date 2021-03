Ciclismo | terza ondata in Francia | ancora a rischio la Roubaix

Advertising

GrassoEmanuele2 : @mirkonicolino Se sono queste tre a me le prime due vanno benissimo. La terza invece è da gran premio dei gelatai i… - carlito73 : @Monica_7023 Alla terza bisogna abituarsi un po' (diceva qualcuno, anche appropriatamente che è più vicina ad un te… - GioDAmbr67 : @mirkonicolino la terza va bene per il ciclismo....forse. - il_farmacista : @stini76 Mi piacciono queste cose colorate. ?? Del resto è la terza maglia. Guarda la prima. È stupenda. Questo gust… - WorldUci : Primoz #Roglic dominatore della @ParisNice!Terza vittoria di tappa e sloveno sempre più padrone della corsa frances… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo terza

Quotidiano.net

Bologna, 19 marzo 2021 " A distanza di un anno è di nuovo a rischio la Parigi - Roubaix . La classica del nord potrebbe saltare a causa dellaondata Covid che ha colpito in questi giorni la Francia, in particolare nelle zone del nord dove è prevista la partenza della gara a Compiegne. Il primo ministro francese Jean Castex ha ...Altre notizie di Finale Ligure tennis Veronica Giusto e Cristian Massone si aggiudicano ilCategoria di Loano cronotabella, tutto pronto per la Milano - Sanremo: gli orari dei passaggi ...Il primo ministro Castex ha annunciato nuovi blocchi nei dipartimenti del nord, tra questi anche la zona di Roubaix: a rischio la classica regina ...La Classicissima di Primavera è in programma sabato 20 marzo su un percorso di 299 km senza il Passo del Turchino ...