Call of Duty: Warzone lancia per errore una balestra completamente 'rotta' (Di venerdì 19 marzo 2021) Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold War hanno ricevuto accidentalmente una nuova arma in anticipo che ha qualche problema: no, non si tratta di un qualcosa di potente, ma del fatto che è possibile sì acquistarla, ma...sfortunatamente non si può equipaggiare. Molti dei giocatori hanno acquistato quest'arma sperando di poterla utilizzare nel gioco, ma così non è stato, perché semplicemente non doveva essere pubblicata adesso. In seguito a questa scoperta in tanti si sono riversati sui social per chiedere delucidazioni, constatando quindi che per tutti coloro che hanno acquistato l'arma non era possibile utilizzarla. L'account Twitter ModernWarzone ha riportato questo problema, affermando appunto che poteva trattarsi di un lancio prematuro che è stato fatto per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021)ofof: Black Ops Cold War hanno ricevuto accidentalmente una nuova arma in anticipo che ha qualche problema: no, non si tratta di un qualcosa di potente, ma del fatto che è possibile sì acquistarla, ma...sfortunatamente non si può equipaggiare. Molti dei giocatori hanno acquistato quest'arma sperando di poterla utilizzare nel gioco, ma così non è stato, perché semplicemente non doveva essere pubblicata adesso. In seguito a questa scoperta in tanti si sono riversati sui social per chiedere delucidazioni, constatando quindi che per tutti coloro che hanno acquistato l'arma non era possibile utilizzarla. L'account Twitter Modernha riportato questo problema, affermando appunto che poteva trattarsi di un lancio prematuro che è stato fatto per ...

Advertising

VandalOnline : Juegan a Call of Duty: Warzone usando una baguette como mando - MrxSoki : NUEVO VIDEO DE CALL OF DUTY MOBILE! CARGAMENTO 2019! MAPA DE MODERN WARFARE! - misteruplay2016 : Call of Duty: Warzone, introdotta (e poi rimossa) un’arma che non può essere equipaggiata - oikawathestar : STAVO GIOCANDO A CALL OF DUTY SVUSA AMORWBSKOWODOWKEOWO - Francisco_1982s : @Joclau53 @andre_luizviana Volte para o call of duty online. -