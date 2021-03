Amici di Maria De Filippi 2021: spoiler sulla giuria del serale (Di venerdì 19 marzo 2021) Ormai manca davvero pochissimo alla prima puntata serale di Amici 2021 – che va in onda sabato 20 marzo – e i fan sono letteralmente in fibrillazione. E come dargli torto, del resto? Dopo l’annuncio ufficiale di Maria De Filippi sulle novità per gli allievi e le anticipazioni sui primi ospiti e giudici, sono emerse altre “chicche” che stanno facendo molto discutere sui social, dove il talent è seguitissimo. Il super-spoiler arriva dalle pagine di Tv Blog, che ha confermato innanzi tutto i rumors su un graditissimo (e sperato) ritorno negli studi di Amici di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni la giuria esterna sarà composta da tre personaggi maschili, fra i quali spicca Stefano De Martino. Il ballerino ed ex ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 marzo 2021) Ormai manca davvero pochissimo alla prima puntatadi– che va in onda sabato 20 marzo – e i fan sono letteralmente in fibrillazione. E come dargli torto, del resto? Dopo l’annuncio ufficiale diDesulle novità per gli allievi e le anticipazioni sui primi ospiti e giudici, sono emerse altre “chicche” che stanno facendo molto discutere sui social, dove il talent è seguitissimo. Il super-arriva dalle pagine di Tv Blog, che ha confermato innanzi tutto i rumors su un graditissimo (e sperato) ritorno negli studi didiDe. Stando alle anticipazioni laesterna sarà composta da tre personaggi maschili, fra i quali spicca Stefano De Martino. Il ballerino ed ex ...

