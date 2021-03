Striscia la Notizia, Francesca Manzini si sposa: ecco la data ufficiale (Di giovedì 18 marzo 2021) Francesca Manzini è la celebre attrice, imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia, sposerà il fidanzato Christian Vitelli. Francesca Manzini annuncia le nozze con Christian Vitelli (Mediaset Play)La loro storia è cominciata da circa un anno, i due hanno fissato il loro matrimonio per la fine dell’estate annunciando che il loro matrimonio si terrà il 10 Settembre. I due si sono conosciuti circa un anno fa, durante il lockdown hanno avuto modo di conoscersi meglio. La conduttrice al fianco di Gerry Scotti in Striscia la Notizia, ha deciso di accettare la proposta di matrimonio del suo fidanzato Christian Vitelli. I due si sono conosciuti il 19 Marzo dello scorso anno, in piena pandemia, proprio durante il lockdown in Italia. La ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021)è la celebre attrice, imitatrice e conduttrice dila, sposerà il fidanzato Christian Vitelli.annuncia le nozze con Christian Vitelli (Mediaset Play)La loro storia è cominciata da circa un anno, i due hanno fissato il loro matrimonio per la fine dell’estate annunciando che il loro matrimonio si terrà il 10 Settembre. I due si sono conosciuti circa un anno fa, durante il lockdown hanno avuto modo di conoscersi meglio. La conduttrice al fianco di Gerry Scotti inla, ha deciso di accettare la proposta di matrimonio del suo fidanzato Christian Vitelli. I due si sono conosciuti il 19 Marzo dello scorso anno, in piena pandemia, proprio durante il lockdown in Italia. La ...

Advertising

paolo_marelli : @_bloodyflame_ Ma con Tommaso mica non è in buoni rapporti ? Qui dice che gli piacerebbe fare striscia la notizia con lui - GiuseppeporroIt : Striscia la Notizia, Ilary Blasi riceve il Tapiro d'Oro: ecco perché #striscialanotizia #ilaryblasi… - DSpettacolo : Luca Abete, storico inviato di 'Striscia la notizia', incontrerà gli studenti di tutta Italia per trasmettere messa… - iodiuba : Striscia la notizia, Francesca Manzini come le veline: abitino aderente e spacco abissale, mai vista così - MariaLu91149151 : -