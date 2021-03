Stasera su Rai 1 “Carosello Carosone”, omaggio al grande musicista: cast, trama e curiosità (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, 18 marzo 2021, su Raiuno un film tv per celebrare la figura indimenticabile del musicista Renato Carosone, autore di successi come “Tu vuò fà l’americano”. La pellicola dal titolo “Carosello Carosone” è diretta da Lucio Pellegrini. Le musiche, invece, sono state curate dal compositore e pianista Stefano Bollani. Nel cast Eduardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato, Ludovica Martino, Nicolò Pasetti, Flavio Furno, Davide Lorino, Tony Laudadio, Marianna Fontana. leggi anche l’articolo —> Fiction Rai Aprile 2021, che vedremo in tv: da “Leonardo” a “I guardiani del cielo” “Carosello Carosone” è ambientato nella Napoli del 1937. Il biopic in onda in prima serata su Raiuno prende il via con l’immagine di Renato Carosone appena diplomato al ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, 18 marzo 2021, su Raiuno un film tv per celebrare la figura indimenticabile delRenato, autore di successi come “Tu vuò fà l’americano”. La pellicola dal titolo “” è diretta da Lucio Pellegrini. Le musiche, invece, sono state curate dal compositore e pianista Stefano Bollani. NelEduardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato, Ludovica Martino, Nicolò Pasetti, Flavio Furno, Davide Lorino, Tony Laudadio, Marianna Fontana. leggi anche l’articolo —> Fiction Rai Aprile 2021, che vedremo in tv: da “Leonardo” a “I guardiani del cielo” “” è ambientato nella Napoli del 1937. Il biopic in onda in prima serata su Raiuno prende il via con l’immagine di Renatoappena diplomato al ...

