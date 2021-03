Reddito cittadinanza a chi ha misure cautelari, stop in 49 casi (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – Nell’ambito di una specifica attivita’, mirata a verificare il rispetto della normativa sul Reddito di cittadinanza che prevede, tra l’altro, che l’erogazione del beneficio venga sospesa qualora i richiedenti o familiari conviventi siano sottoposti ad una misura cautelare personale, i Carabinieri del NIL e del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Roma, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, hanno avviato verifiche per 182 persone sottoposte a misura cautelare personale. Tra questi (o familiari conviventi), 49 sono risultati percettori di Reddito di cittadinanza. Gli esiti sono stati comunicati agli organi competenti per l’emissione dei relativi provvedimenti sospensori. A renderlo noto il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – Nell’ambito di una specifica attivita’, mirata a verificare il rispetto della normativa suldiche prevede, tra l’altro, che l’erogazione del beneficio venga sospesa qualora i richiedenti o familiari conviventi siano sottoposti ad una misura cautelare personale, i Carabinieri del NIL e del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro di Roma, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, hanno avviato verifiche per 182 persone sottoposte a misura cautelare personale. Tra questi (o familiari conviventi), 49 sono risultati percettori didi. Gli esiti sono stati comunicati agli organi competenti per l’emissione dei relativi provvedimenti sospensori. A renderlo noto il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

Advertising

_Carabinieri_ : Attraverso indagini mirate e incrocio di banche dati, nei primi mesi del 2021 i #Carabinieri del Nucleo Ispettorato… - DSantanche : Via Fani. 43 anni fa 5 agenti assassinati, per Aldo Moro il primo di 55 giorni di calvario. “Avevano ideali” “erano… - FedericoDinca : Reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza sono due strumenti che hanno mantenuto la pace sociale e permesso a t… - geomsalvatores2 : RT @Stefano173456: Appena finito di parlare con un mio cliente che ha lavorato 8 anni in Germania. Altro mondo. La persona è, x verità, ri… - 2002MMAD0691 : @marina101902 Sono con te, poveri loro che magari si fanno mantenere in toto od hanno il reddito di cittadinanza!!!… -